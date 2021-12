Calabria e Kjaer, visite di controllo presso la clinica Columbus: le ultime

Oggi visite di controllo per Calabria e Kjaer a Milano: gli ultimi aggiornamenti.

In casa Milan non si ferma la sfortuna legata ai tanti infortuni che stanno colpendo la squadra di Stefano Pioli. Nella trasferta contro il Genoa si è fatto male anche Simon Kjaer, uscito a inizio partita a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.

Il difensore danese ha dovuto lasciare il campo in barella. Attesi oggi gli esami necessari per capire l’entità dell’infortunio e avere un’idea dei tempi di recupero. In mattinata è arrivato presso la clinica Columbus a Milano per sottoporsi ai controlli. Era con le stampelle e un tutore sul ginocchio sinistro. Si teme un lungo stop per Kjaer, ma attendiamo aggiornamenti.

I colleghi di calciomercato.com evidenziano che alle 9:45 presso la medesima struttura si è presentato anche Davide Calabria. Il terzino bresciano aveva accusato lo stiramento di un polpaccio dopo Italia-Svizzera. Anche nel suo caso la visita serve per definire meglio i tempi di recupero. Dovrebbe comunque rientrare prima del compagno di squadra, essendo fuori già da due settimane. Si attendono novità a breve pure per Calabria, altro titolare della squadra di Pioli che sta facendo i conti con problemi fisici.