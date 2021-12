Infortunio Kjaer, comunicato Milan: danno ai legamenti, domani l’intervento

Le ultimissime sulle condizioni di Simon Kjaer. Domani avverrà l’intervento al ginocchio in artroscopia e non chirurgicamente.

Arrivano da Milanello novità sostanziali sulle condizioni di Simon Kjaer. Il difensore danese si è infortunato ieri al ginocchio sinistro, nel primo tempo di Genoa-Milan.

Poco fa il Milan ha emesso un comunicato sulle condizioni del calciatore classe ’89. Confermato l’interessamento dei legamenti del ginocchio e dunque la necessità di un intervento.

Questo il messaggio: “La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani“.

La notizia positiva è che Kjaer sarà dunque operato in artroscopia e non nel classico metodo chirurgico. Si tratta di una tecnica meno invasiva di intervenire all’interno dell’articolazione, per sistemare il danno ai legamenti.

Ancora ignoti i tempi di recupero a livello atletico per Kjaer. Ovviamente il Milan fornirà maggiori dettagli domani, dopo l’intervento, quando si capirà l’entità reale del danno iniziale al ginocchio sinistro.