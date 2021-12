Tour de force di partite anche a dicembre per il Milan. Dopo la vittoria con il Genoa, i rossoneri affronteranno altre cinque partite tra Serie A e Champions League prima della pausa natalizia a fine anno

E’ cominciato al meglio il mese di dicembre per il Milan. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato con Fiorentina e Sassuolo, inframezzate dalla bella vittoria in Champions con l’Atletico, i rossoneri hanno ritrovato i tre punti in Serie A con lo 0-3 rifilato al Genoa di Sheva.

Una vittoria, quella a Marassi, macchiata dal grave infortunio a Simon Kjaer atteso ora da un’operazione chirurgica al ginocchio per curare la lesione ai legamenti. Senza il difensore danese, grande protagonista nel biennio con Pioli, il Milan si appresta ora ad affrontare un altro tour de force prima della fine dell’anno che può rivelarsi molto importante per le ambizioni di alta classifica e che sarà decisivo per la possibile qualificazione agli ottavi di Champions o l’eventuale approdo in Europa League.

Milan, il calendario di dicembre: date e orari dei match

Il Milan tornerà in campo sabato 4 dicembre, a San Siro, contro la Salernitana ultima in classifica. Sono passati ben ventuno anni dall’unico precedente in A a San Siro contro i campani. Era la stagione 1998/99, nella quale il Milan di Zaccheroni vinse lo Scudetto anche grazie ai tre punti ottenuti con il 3-2 in rimonta rifilato alla compagine all’epoca allenata da Delio Rossi.

Martedì 7 dicembre, sfida decisiva contro il Liverpool in Champions. Al cospetto dei Reds, già ampiamente qualificati agli ottavi, il Milan deve vincere e sperare nel sorpasso al Porto impegnato contro l’Atletico Madrid. Nella varietà delle combinazioni possibili, tuttavia, un pareggio o una sconfitta con lo stesso risultato ottenuto dagli spagnoli permetterebbero al Milan di proseguire l’annata europea in Europa League con il playoff per gli ottavi del prossimo febbraio.

Completati gli impegni europei, il trittico finale in campionato con la trasferta di Udine di sabato 11 dicembre, il big match di altra classifica con il Napoli in casa, domenica 19 dicembre e un’altra sfida in trasferta a Empoli nel turno infrasettimanale di mercoledì 22.

Di seguito il riepilogo dei match con date, orari e programmazione tv

Sabato 4 dicembre: Milan-Salernitana (ore 15) – DAZN

Martedì 7 dicembre: Milan-Liverpool (ore 21) – SKY e Canale 5

Sabato 11 dicembre: Udinese-Milan (ore 20.45) – DAZN e SKY

Domenica 19 dicembre: Milan-Napoli (ore 20.45) – DAZN

Mercoledì 22 dicembre: Empoli – Milan (ore 20.45): DAZN e SKY

La partita con l’Empoli chiuderà il girone di andata. Il Milan, dopo la pausa natalizia, tornerà in campo il 6 gennaio, giorno dell’Epifania contro la Roma a San Siro per la prima giornata del girone di ritorno, da questa edizione del campionato, asimmetrico rispetto alle precedenti 19 partite.