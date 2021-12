Un sacrificio per il difensore: i tifosi del Milan si dividono

In casa Milan si pensa al possibile acquisto di un difensore centrale. L’infortunio di Kajer e la situazione contrattuale di Romagnoli portano i rossoneri a guardarsi attorno. Ecco l’idea dei tifosi

L’infortunio di Simon Kjaer tiene in ansia i tifosi del Milan. Il calciatore, come raccontato, in mattinata si è sotto agli esami del caso, per accertare il suo problema.

Il mondo rossonero si augura che non sia nulla di grave ma c’è tanta paura, che il giocatore si debba fermare per un po’ di tempo.

Paura che si tocca con mano tra i tifosi sui social. Kjaer è subito volato in tendenza su Twitter con i sostenitori dei rossoneri che sperano di riabbracciarlo presto.

Pobega fa discutere

Il nome del danese, però, non è l’unico in tendenza stamani. Come è possibile vedere, sul noto social si sta discutendo tanto anche di Tommaso Pobega. Per molti il centrocampista, che tanto bene sta facendo al Torino, è la soluzione più semplice per raggiungere Bremer. Il brasiliano è per molti il profilo giusto per rafforzare la difesa.

Il giovane italiano di proprietà del Milan, però, divide: non tutti sono d’accordo a sacrificarlo per il centrale e voi che fareste?

Abbiamo la carta pobega, va sfruttata per portare Bremer a gennaio — ™ (@FraPol30) December 2, 2021

Pobega non si tocca Cit. — Federico Miceli (@Fedeshi_) December 1, 2021

Precisiamo una cosa: devono sganciare, non regalargli Pobega. — FrancescoRe200 (@Francesco_Re2OO) December 2, 2021

Sacrificare pobega mai nella vita bro — Malato di Milan (CS68) (@Thankilpin) December 2, 2021