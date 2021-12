Via da Londra: Milan, sfida alle big per il super colpo

Il Milan potrebbe riabbracciare l’attaccante cresciuto nelle giovanili. Non stiamo parlando di Lorenzo Colombo. Ecco l’ultima idea

La ricerca di un attaccante proseguirà certamente la prossima estate. L’idea in casa Milan resta quella di avere tre centravanti a disposizione. Olivier Giroud farà parte della squadra così come Zlatan Ibrahimovic che corre veloce verso il rinnovo.

A far spazio ad un nuovo centravanti quasi certamente sarà Pietro Pellegri. In questa parte di stagione il giovane italiano avrà modo di mettersi in mostra ma se dovesse continuare a non convincere l’addio sarebbe praticamente certo.

In queste settimane i profili accostati al Milan sono davvero parecchi: Julian Alvarez, Andrea Belotti, Dusan Vlahovic, Lacazette, Nunez. Un’infinità di nomi, con il club rossonero che non ha ancora deciso su chi puntare veramente.

Leggi anche:

Ritorno di fiamma

Dalla Spagna arriva un’altra idea davvero suggestiva. Un ritorno di fiamma che ci riporta indietro di qualche anno. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan sarebbe una delle cinque squadre interessate a Pierre Emerick Aubameyang.

Il gabonese 32enne avrebbe voglia di cambiare aria, di lasciare l’Arsenal, per firmare il suo ultimo importante contratto. In estate dunque il calciatore, cresciuto nella Primavera del Milan, cercato con forza durante l’era cinese, potrebbe far ritorno in Italia.

Oltre ai rossoneri ci sarebbe anche l’interesse da parte dell’Inter. All’estero invece sarebbe sul taccuino di Barcellona, Real e Atletico Madrid.