Milan-Salernitana, formazioni ufficiali: chance per Pellegri

Serie A, Milan-Salernitana: le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Colantuono per il match della 16esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Alle ore 15 il calcio di inizio a San Siro con Milan-Salernitana, partita che la squadra di Stefano Pioli vuole assolutamente vincere. I 3 punti la proietterebbero in testa alla classifica in attesa di Roma-Inter e Napoli-Atalanta.

I rossoneri devono rinunciare a Calabria, Kjaer, Rebic, Castillejo e Giroud oggi a San Siro. Presenti, invece, Romagnoli e Bennacer. Il primo aveva saltato il Genoa per squalifica e il secondo per un problema di labirintite. Chance importante dal primo minuto per Florenzi, Bakayoko e Pellegri.

Di seguito le formazioni ufficiali del match Milan-Salernitana, valida per la 16esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli; Schiavone; Di Tacchio; Coulibaly L., Ranieri; Zortea; Gyomber; Simy; Bogdan; Ribery. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli; Djuric; Kastanos; Obi; Kechrida; Capezzi; Delli Carri; Vergani. All. Colantuono