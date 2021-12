Primavera, Milan-Spal 4-1: i rossoneri tornano a vincere, segna Traorè

Il Milan Primavera torna al successo in campionato, 3 punti importanti conquistati in casa contro la SPAL.

C’era da riscattare la sconfitta contro il Cagliari e il Milan Primavera lo ha fatto. Al centro sportivo Vismara i ragazzi di Federico Giunti hanno sconfitto la SPAL per 4-1.

Dopo due minuti la formazione emiliana era passata in vantaggio con Wilke, che aveva sfruttato uno svarione difensivo rossonero. Al 13′ pareggio firmato Alesi e due minuti dopo il vantaggio del Milan con Chaka Traoré.

I padroni di casa prendono in mano la partita e al 59′ Gala segna una bellissima rete con un tiro che mette in pallone all’incrocio dei pali. All’83’ è Gala a fissare il risultato sul 4-1 con un colpo di testa. La squadra di Giunti sale a quota 11 punti in classifica, ma è comunque quindicesima e in zona playout.

Nelle prossime quattro giornate del campionato Primavera 1 il Milan affronterà Sampdoria, Pescara, Bologna ed Empoli. Questi sono gli ultimi impegni prima di concludere il 2021 e sarà importante fare più punti possibili. Il 22 si aprirà il 15 gennaio con il derby contro l’Inter.