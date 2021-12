Ibrahimovic: “Al Milan per tutta la vita. Voglio vincere un altro Scudetto”

La bellissima intervista di Ibrahimovic a “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fazio sulla RAI. L’attaccante ha parlato anche del suo futuro.

Ospite di Fazio a Che Tempo Che Fa, Zlatan Ibrahimovic ha avuto modo di rispondere a tante domande e di varia natura. Si è parlato anche del suo futuro e del suo possibile rinnovo di contratto con il Milan.

E la risposta dell’attaccante fa impazzire i tifosi: “Il mio contratto col Mila non scade, voglio giocare finché sentirò l’adrenalina. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo, voglio rimanere per tutta la vita. Ho degli obiettivi da raggiungere e uno di questi è vincere lo Scudetto“.

Zlatan ammette però un timore: “Ho paura di smettere perché non so cosa ci sarà dopo il calcio“. Parole d’amore anche per il suo procuratore Raiola: “Mino è tutto, un amico e un papà. Mi ha aiutato tantissimo all’inizio“. Si parla anche di presente e di quello che sta facendo e sta dando al Milan insieme a Stefano Pioli: “Il merito non è solo mio ma di tutta la squadra. Poi dipende sempre dai trofei vinti, è chiaro che quando Ibra firma c’è sempre un po’ di magia“.

Ibrahimovic ha svelato anche qualche retroscena, ad esempio la passione di suo figlio Vincent per Gattuso: “Fa tutto quello che fa al 200% proprio come fa Rino“. Sul suo rapporto con Silvio Berlusconi: “Mi diceva sempre che dovevo tagliare i capelli, ma gli spiegavo che la mia forza è nei capelli“. Nella sua seconda squadra da bambino faceva anche il portiere: “Sì perché quello che c’era era scarso, allora gli dissi ‘togliti, lo faccio io’“. Per tornare al presente, poi, la super sfida di martedì contro il Liverpool: “Mi sento più forte della scaramanzia. E’ una partita importante, dobbiamo dare il nostro meglio e vedere come va“.