Milan, Kjaer commosso per il supporto: “Grazie di cuore”

La risposta di Simon Kjaer al supporto ricevuto ieri dal Milan e dai tanti tifosi, dopo l’infortunio grave che lo terrà fuori a lungo.

La vittoria di ieri sulla Salernitana ha avuto un’unica dedica speciale. Quella per Simon Kjaer, difensore del Milan che ha subito un infortunio a dir poco grave.

Prima dell’incontro a San Siro, i calciatori rossoneri nel riscaldamento hanno indossato delle maglie bianche con dedica “Forza Simon”, come supporto pubblico al proprio compagno infortunato.

Anche Alexis Saelemaekers, dopo il gol del 2-0, ha voluto omaggiare l’amico danese mostrando da bordo campo la sua maglia numero 24, dedicando la splendida rete proprio a lui.

Kjaer è risultato ampiamente commosso per il supporto e la vicinanza di squadra e tifosi. Oggi ha voluto così ringraziare pubblicamente sui social tutti coloro che gli sono vicini in questo doloroso momento per la sua carriera. “Thank you from my heart, grazie a tutti!” – ha scritto Kjaer come apprezzamento ai tanti messaggi e alle manifestazioni di affetto.