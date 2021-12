ML – Milan-Liverpool, domani la conferenza di Pioli e Tomori

Saranno Stefano Pioli e Fikayo Tomori a presentare la sfida di Champions League, valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi, tra il Milan e il Liverpool

Il successo contro la Salernitana è ormai alle spalle. Il Milan di Stefano Pioli è già concentrato sul Liverpool. Zlatan Ibrahimovic e compagni hanno voglia di regalarsi una notte d’altri tempi, una notte da Champions League.

La qualificazione agli ottavi di finale è ancora possibile ma servirà una mano dall’Atletico Madrid e chiaramente battere i Reds.

Leggi anche:



Appuntamento a domani

Domani sarà già vigilia e come di consueto, mister Pioli interverrà in conferenza stampa, per presentare il match contro gli inglesi, valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions.

Appuntamento fissato per le ore 14.00. Il tecnico del Diavolo sarà accompagnato per l’occasione da Fikayo Tomori. Il centrale inglese, per ovvie ragioni, conosce il Liverpool meglio di altri.