Milan-Liverpool, a San Siro 57 mila tifosi: i numeri del match

Martedì sera a San Siro si gioca Milan-Liverpool di Champions: il club evidenzia alcuni numeri in vista del big match.

La fase a gironi della Champions League 2021/2022 si conclude in questa settimana e la squadra di Stefano Pioli ha ancora delle chance di qualificazione agli Ottavi. Fondamentale vincere nell’ultima giornata e sperare in un risultato favorevole nell’altro match tra Porto e Atletico Madrid.

Per Milan-Liverpool sono attesi circa 57 mila tifosi allo stadio di San Siro. Ci sono ancora pochi biglietti a disposizione per assistere alla partita che vede di fronte due squadre che hanno vinto rispettivamente sette e sei Champions League nella loro storia. Saranno circa 3.100 i supporter inglesi presenti. Oltre 13 mila coloro che arriveranno dall’estero, provenienti da oltre 150 nazionalità diverse.

Il club rossonero mette in evidenza che Milan e Liverpool possono vantare oltre 1 miliardo (dati Nielsen) di sostenitori in tutto il mondo. Per guardare il match saranno collegati oltre 100 Paesi. Presenti 23 telecamere, 40 fotografi e 120 giornalisti accreditati.

Dal sito ufficiale acmilan.com si apprende anche che a livello calcistico il brand rossonero è quello più forte in Italia e quello italiano più forte in mercati come Stati Uniti e Cina. Lo ha rivelato un’analisi di YouGov Italia. Il Milan è in grande crescita negli ultimi anni.