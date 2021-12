ML – Theo Hernandez, allenamento in palestra: il motivo

Niente allenamento in gruppo oggi per Theo Hernandez: la ragione della scelta è precisa.

Da Milanello stamane sono arrivate notizie negative per quanto riguarda Pietro Pellegri e Rafael Leao, entrambi alle prese con infortuni muscolari dopo Milan-Salernitana. Da chiare i tempi di recupero. Pesa sicuramente l’assenza del portoghese in Champions League contro il Liverpool.

MilanLive.it ha appreso anche che Theo Hernandez stamattina non ha lavorato in gruppo assieme ai suoi compagni di squadra. Ha svolto una seduta in palestra. Essendo raffreddato, lo staff del Milan ha preferito preservarlo in vista del match di domani a San Siro. Nessun allarmismo.

L’ex terzino del Real Madrid sarà regolarmente in campo per Milan-Liverpool. La scelta odierna ha solo uno scopo precauzionale. La sua presenza nel decisivo match di Champions League sarà importante. Stefano Pioli spera di vedere il Theo Hernandez delle giornate migliori, capace di mettere in grande difficoltà le squadre avversarie con le sue azioni in velocità.