Milan-Liverpool, formazioni ufficiali: Ibra c’è, sorpresa Messias

Le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Klopp per il match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Tra poco andrà in scena un match fondamentale per il cammino del Milan. Il club rossonero se la vedrà in casa contro il Liverpool, in un San Siro da tutto esaurito.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di giocatori piuttosto importanti. Tra gli indisponibili elementi come Calabria, Kjaer, Rebic, Leao e Giroud. Ma allo stesso tempo il tecnico rossonero manderà in campo un undici equilibrato e competitivo.

Il Milan punterà dal 1′ minuto sul ritorno da titolare di Ibrahimovic. La vera novità è la presenza da titolare di Junior Messias: il match-winner di Madrid sarà preferito a Saelemaekers.

Di seguito le formazioni ufficiali del match Milan-Liverpool, valido per la sesta giornata del gruppo B di Champions League:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Konate, Phillips, Tsimikas; Chamberlain, Morton, Minamino; Salah, Origi, Mane. All: Klopp.