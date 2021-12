Milan-Liverpool, San Siro sold out: biglietti venduti e incasso

San Siro è stracolmo in occasione di Milan-Liverpool. Il dato sul numero di biglietti venduti e l’incasso guadagnato dal club rossonero

Atmosfera pazzesca stasera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. In occasione di Milan-Liverpool, una marea di tifosi rossoneri si è recata San Siro a supportare la squadra di Stefano Pioli. In palio c’è tantissimo! Il Milan ha bisogno della vittoria per sperare nell’accesso agli ottavi di Champions League.

Non una partita come le altre dunque! A San Siro si sono infatti registrati numeri da record. L’AC Milan ha da poco reso noti i dati riguardo il numero di ticket venduti e l’incasso ottenuto. Ebbene, considerando il 75% della capienza consentita, San Siro ha registrato il tutto esaurito. Sono ben 57 mila 237 i tifosi presenti allo stadio.

Dalla vendita dei biglietti, l’AC Milan ha guadagnato una cifra esorbitante, quasi 5 milioni di euro incassati: precisamente 4.910.681,00 euro.