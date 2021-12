Milan-Liverpool, Pioli: “La squadra è pronta. Dobbiamo sfruttare gli spazi”

Stefano Pioli ha parlato prima del big match contro il Liverpool ai microfoni di Infinity+. Il tecnico si è detto fiducioso per il buon esito della gara

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Liverpool, match assolutamente decisivo per le sorti dei rossoneri in Champions League. La vittoria è d’obbligo per continuare a credere nella qualificazione agli ottavi della massima competizione europea.

I tifosi rossoneri guarderanno con emozione e grande interesse lo spettacolare match di San Siro, ma un occhio sarà sicuramente rivolto a Porto-Atletico Madrid, l’altra gara del Gruppo B decisiva per l’esito finale delle qualificazioni. Sarà necessario un pareggio tra le due rivali, o la vittoria dell’Atletico con il minor numero di reti possibile. Uniche soluzioni che potrebbero favorire il Diavolo nel passaggio del turno.

Ma tornando su Milan-Liverpool, ha parlato a pochi minuti dell’inizio della gara Stefano Pioli. Il tecnico, grande artefice della rinascita rossonera, si è detto fiducioso di poter condurre una buona gara nonostante l’estrema forza dei Reds.

Le sue parole ai microfoni di Mediaset Infinity:”Bisognerà avere l’approccio giusto alla gara, la squadra è pronta e speriamo di essere l’altezza dell’obiettivo. In queste partite il livello di qualità tecnica può fare la differenza, noi dovremo essere bravi a trovare giocate importanti quando ci lasceranno gli spazi”.

A Pioli è stato chiesto quanto lui e la sua squadra credono in questo passaggio del turno: “Siamo convinti di poter fare una grande gara e cercheremo di vincere, quello che succede sugli altri campi non ci interessa al momento, lo scopriremo solo alla fine”.