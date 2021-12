Diretta Live Milan-Liverpool: cronaca e risultato in tempo reale del match di San Siro valido per la fase a gironi della Champions League 2021/2022.

Milan-Liverpool: cronaca live della partita

45’+2′ – PRIMO TEMPO FINITO A SAN SIRO.

45’+2′ – Origi prova la botta col destro dalla distanza, palla altissima.

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – Partita più fisica in questa fase, tanti contrasti.

36′ – GOL LIVERPOOL. Salah sfrutta la respinta di Maignan sul tiro di Oxlade-Chamberlain e mette in rete.

32′ – Origi si libera al tiro in area col sinistro, Maignan para senza affanni.

29′ – GOL MILAN! TOMORI! L’ex Chelsea mette dentro sulla respinta di Alisson sul corner insidioso di Messias. San Siro esplode dalla gioia!



28′ – Ibrahimovic in area avversaria perde il tempo giusto per calciare, ma guadagna un corner.

27′ – Ibra in area respinge un tiro di Konaté sugli sviluppi di un corner.

25′ – Krunic rimane a terra dopo uno scontro fortuito con Maignan.

20′ – Sul corner di Oxlade-Chamberlain colpo di testa di Konaté, ma non inquadra la porta.

19′ – Tomori mura col corpo un tiro potente di Oxlade-Chamberlain.

16′ – Cross insidioso di Mané, Romagnoli spazza.

14′ – Romagnoli è rientrato in campo.

12′ – Romagnoli rimane a terra dopo uno scontro con Origi. Per precauzione si riscalda Gabbia.

8′ – Punizione dalla trequarti per il Milan, di testa la prende Tomori ma Alisson para senza problemi.

7′ – Assist al volo di Kessie per Brahim Diaz, palla leggermente lunga e bloccata da Alisson.

4′ – Williams al tiro col sinistro da fuori area, Maignan blocca facilmente.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 21:00 l’arbitro Makkelie fischierà l’inizio della gara a San Siro.

Champions League, formazioni ufficiali Milan-Liverpool

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers; Maldini. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Philips, Konaté, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain, Minamino; Mané, Salah, Origi. A disp.: Kelleher; Alexander-Arnold, Bradley, Davies, Gomez, Matip, Norris, Robertson; Dixon-Bonner, Fabinho, Keita; Woltman. All.: Klopp.

Arbitro: Danny Makkelie (OLA).

Milan-Liverpool: la presentazione della gara di Champions

È arrivata l’ultima giornata della fase a gironi della Champion League 2021/2022 e il Milan si gioca tutto a San Siro contro il Liverpool. Per sperare di qualificarsi agli Ottavi, i rossoneri devono obbligatoriamente battere i reds e sperare in un risultato favorevole in Porto-Atletico Madrid.

Pioli deve rinunciare a Calabria, Kjaer, Rebic, Leao e Giroud. Tante assenze pesanti in una sfida decisiva come quella di stasera. Il mister milanista non è abituato a piangersi addosso e vorrà il massimo da chi andrà in campo. In difesa torna titolare Kalulu, mentre a centrocampo si rivede Tonali. Sulle fasce offensive ci sono Krunic e Messias, mentre Saelemaekers parte dalla panchina.

La squadra inglese è già qualificata come prima del girone B, pertanto Klopp può far riposare un po’ di titolari in vista dei prossimi impegni di Premier League. Nella formazione di partenza ci sono comunque Salah e Mané, due giocatori ai quali il Milan dovrà prestare grande attenzione.