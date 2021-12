Milan-Liverpool streaming gratis e diretta tv, dove vederla oggi 7 dicembre

Milan-Liverpool, le indicazioni su dove vedere il match di Champions League in diretta tv e in streaming gratis a partire dalle ore 21 di martedì 7 dicembre

Vincere per provare a centrare un’insperata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. E’ questa la sfida che attende il Milan obbligato a battere il Liverpool già qualificato e a sperare in un risultato positivo nel concomitante match tra Porto e Atletico Madrid.

Nella partita, finora, più importante della stagione, Pioli deve fronteggiareancora la cronica emergenza infortuni. Leao si è aggiunto alla lista degli infortunati che comprendeva già Rebic, Giroud, Calabria e Kjaer. Cinque titolari indisponibili al cospetto di un avversario temibilissimo anche con il turnover annunciato da Klopp che, tuttavia, non dovrebbe risparmiare un incontenibile Salah.

I 60mila di San Siro potrebbero un’arma in più per i rossoneri, i quali, con un’ulteriore combinazione di risultati favorevole potrebbero anche proseguire il cammino europeo in Europa League, ipotesi che si concretizzerebbe in caso di vittoria e concomitanti 3 punti del Porto o con un pareggio e una sconfitta qualora anche l’Atletico ottenesse quest’ultimi risultati.

Milan-Liverpool streaming e diretta tv

Ampia la copertura per la diretta tv e streaming di Milan-Liverpool. Il match sarà visibile in chiaro, gratuitamente, su Canale 5 a partire dalle 21. Diretta anche su Sky Sport Uno e Sky Calcio 252 con approfondimenti pre e post partita anche sull’altro atteso match di giornata ovvero il confronto tra Real Madrid e Inter.

Per chi volesse vedere Milan-Liverpool in streaming, la diretta è disponibile gratuitamente sul sito sportmediaset.it oppure su Mediaset Play Infinity nella sezione dedicata a Canale 5 sui canali in diretta. Gli abbonati a Sky invece possono usufruire di SkyGo. La partita, infine, sarà visibile anche per gli abbonati al pass Sport di Now Tv.