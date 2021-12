Champions League, clamorosa eliminazione del Barcellona

Termina l’avventura del Barcellona nella Champions League 2021/2022: eliminazione a sorpresa nella fase a gironi.

Stagione veramente difficile per il Barcellona, che stasera è stato sconfitto 3-0 dal Bayern Monaco e saluta di conseguenza la Champions League. Era dal 2000-2001 che i blaugrana non superavano una fase a gironi.

La squadra di Xavi ha concluso il girone E in terza posizione con 7 punti, uno in meno del Benfica. Stasera i portoghesi hanno vinto 2-0 in casa contro la Dinamo Kiev e hanno effettuato il sorpasso in classifica, ora festeggiano la qualificazione agli Ottavi di finale.

Il Barça continuerà il proprio cammino europeo in Europa League. Contro il Bayern Monaco non è arrivata la grande vittoria che avrebbe permesso ai catalani di accedere al prossimo turno della Champions. Muller, Sané e Musiala gli autori dei tre gol all’Allianz Stadium. In casa blaugrana servirà una forte reazione dopo questa brutta batosta.

CHAMPIONS LEAGUE | IL TABELLINO DI BAYERN MONACO-BARCELLONA 3-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle (78′ Nianzou), Upamecano, Davies (71′ Sarr); Tolisso (60′ Roca), Musiala; Coman (71′ Richards), Müller, Sané; Lewandowski (77′ Tillman). All.: Nagelsmann.

Barcellona (3-5-2): ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest (46′ Nico Gonzalez), F. De Jong (73′ Puig), Busquets, Gavi (86′ Damir), Jordi Alba; Dembélé (73′ Coutinho), Depay. All.: Xavi.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Gol: 34′ Müller (BM), 43′ Sané (BM), 62′ Musiala (BM).

Note – Recupero: 2+3. Ammoniti: Busquets, Araujo, Richards.