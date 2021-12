Udinese, esonerato Gotti: contro il Milan debutta il nuovo tecnico

L’Udinese da ieri ha deciso: via Luca Gotti dalla propria panchina e spazio ad un nuovo allenatore. Esordio contro il Milan sabato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la dirigenza dell’Udinese ha preso la decisione definitiva. Esonero per Luca Gotti, il tecnico dei friulani che paga gli ultimi risultati negativi.

Nonostante la stima dell’ambiente friulano per l’ex vice di Maurizio Sarri, è arrivata la dolorosa decisione. Gotti come detto paga un trend di prestazioni sotto tono. L’ultimo successo in Serie A risale a più di un mese fa, mentre nelle ultime gare sono arrivate due sconfitte dolorose con Torino e Empoli.

Stamattina l’Udinese ha annunciato il sostituto di Gotti, una scelta molto ‘casalinga’. Sarà infatti Gabriele Cioffi a guidare la squadra bianconera, ovvero colui che fino a ieri aveva il ruolo di secondo allenatore dell’Udinese stessa.

Cioffi debutterà come primo tecnico sabato sera, nel confronto alla Dacia Arena con il Milan. Subito un impegno delicato dunque per l’ex difensore di Torino e Ascoli. Al momento l’Udinese lo considera allenatore ‘ad interim‘, in attesa di scegliere un sostituto idoneo. Ma, visto il precedente di Gotti, non è da escludere che il club della famiglia Pozzo possa affidarsi a Cioffi per il resto della stagione.