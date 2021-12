Calciomercato Milan, un intermediario offre due giovani talenti

A Maldini e Massara sono stati proposti due giocatori giovani molto interessanti. Da capire se ci possono essere sviluppi.

È ormai arcinoto che il progetto Milan si basa soprattutto sull’ingaggio di giovani calciatori, ai quali vengono affiancati alcuni compagni di esperienza che li aiutano nella crescita. Le cose stanno funzionando negli ultimi anni, la linea è tracciata.

Nelle prossime sessioni di calciomercato la dirigenza punta ad aumentare il tasso di qualità della squadra e sta valutando diversi profili che potrebbero risultare utili a Stefano Pioli. L’area scouting, guidata da Geoffrey Moncada, sta visionando molti giovani talenti tra Europa e Sud America.

Luiz Henrique e Yeboah proposti al Milan

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato che l’intermediario Stefano Castagna ha offerto al Milan il classe 2001 Luiz Henrique e il classe 2000 Kelvin Yeboah.

Il primo è un esterno destro offensivo brasiliano che milita nella Fluminense. Nel 2021 ha messo insieme 6 gol e 4 assist in 52 presenze. È stata la prima stagione da titolare per Luiz Henrique, che ha attirato l’attenzione di diverse società europee. È un giocatore molto veloce e abile nel dribbling, ha sicuramente diversi aspetti in cui dover migliorare, ma sembra avere il potenziale per diventare un top player. Al Milan un’ala offensiva con le sue caratteristiche farebbe comodo.

Per quanto riguarda Yeboah, si tratta di un attaccante italo-ghanese che gioca nello Sturm Graz ed è nel giro dell’Italia Under 21. È approdato in Austria nel 2018, proveniente dalle giovanili del Gozzano. Dopo i primi anni nel WSG Tirol, si è trasferito a Graz a inizio 2021. In questa stagione ha collezionato 12 gol e 7 assist in 26 presenze. Ottimi numeri per la punta nata ad Accra, capitale del Ghana.