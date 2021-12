Sinner a Milanello: “Che emozione vedere la squadra allenarsi” | VIDEO

Ospite stamane a Milanello il grande Jannick Sinner! Il campione di tennis, da sempre tifoso rossonero, ha rilasciato delle belle dichiarazioni dopo la visita al centro sportivo

Grande e bella sorpresa oggi a Milanello! In mattinata, infatti, si è recato presso il Centro Sportivo rossonero Jannick Sinner, la nuova stellina del tennis mondiale. Il 20enne è da sempre un tifoso del Milan, e ha condiviso bei momenti insieme a Tonali e al suo idolo Ibrahimovic.

A riferire la notizia è stata l’emittente Sky Sport, che ha spiegato come Sinner abbia poi pranzato insieme al resto del gruppo, incluso il mister Stefano Pioli. Bei momenti di confronto a Milanello, dove il tennis e il calcio si sono incontrati, ma la fede rossonera ha fatto da assoluto collante. Chissà che scambio di consigli ci sarà stato tra Sinner e i rossoneri, certo è che il giovane tennista, oggi decimo nel Ranking Mondiale, ha provato grandissime emozioni nel vivere l’atmosfera di Milanello.

Lo ha dichiarato lui stesso durante la visita a Carnago, ai microfoni ufficiali del club rossonero: “È un onore per me essere qui. Conoscere la squadra che tifi sempre e vedere come si allena è veramente un’emozione fantastica”.