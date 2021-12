Ibrahimovic mai Pallone d’Oro, Raiola: “Non è una cosa seria”

Ibrahimovic non ha mai vinto il Pallone d’Oro: Raiola non ritiene che sia un premio serio.

L’ultimo Pallone d’Oro ha fatto molto discutere. Ha vinto Lionel Messi, ma in tanti hanno ritenuto che non fosse lui il più meritevole. C’è chi voleva la vittoria di Robert Lewandowski o magari di Jorginho oppure di un altro giocatore.

Chi non era in lizza e non l’ha neppure mai vinto è Zlatan Ibrahimovic, che non è neanche salito sul podio. Al massimo è arrivato quarto, come nel 2014 quando era un attaccante del Paris Saint Germain. Non si è mai granché preoccupato di non aver conquistato quel premio, ritenendosi soddisfatto delle sue performance in campo.

Mino Raiola in un’intervista a Sport 1 ha commentato la mancata vittoria del Pallone d’Oro da parte di Ibrahimovic: «Non posso prendere sul serio il Pallone d’Oro. Secondo me quest’anno avrebbe dovuto vincere Lewandowski. Anche Zlatan avrebbe dovuto vincerlo. La qualità non sempre prevale in una democrazia. Emozioni e sentimenti giocano un ruolo nella scelta. A volte penso che bisognerebbe lasciar perdere questi premi, ma la gente ama questo e adora anche gli Oscar».

Raiola pensa che Ibra avrebbe meritato di conquistare il Pallone d’Oro. Il problema dello svedese è stato il fatto di non arrivare praticamente mai in fondo alla Champions League da protagonista e anche il non avere alle spalle una nazionale con la quale poter vincere. Ha comunque fatto una grande carriera e va assolutamente considerato un campione, indipendentemente dal fatto di non aver vinto quel trofeo individuale.