Udinese-Milan, i convocati di Cioffi: recuperato un titolare

Cioffi per Udinese-Milan ha potuto convocare un titolare che era mancato a Empoli.

Dopo l’eliminazione in Champions League, la squadra di Stefano Pioli sabato affronta l’insidiosa trasferta a Udine. Il club friulano ha appena esonerato Luca Gotti per sostituirlo con Gabriele Cioffi, che ci terrà a fare bene alla prima alla Dacia Arena.

Il nuovo allenatore dell’Udinese contro il Milan dovrà rinunciare a due giocatori: Samir per squalifica e Roberto Pereyra per infortunio. La buona notizia per lui è che Rodrigo Becao ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva fatto uscire anticipatamente contro la Lazio e gli aveva poi fatto saltare la trasferta a Empoli.

Il difensore centrale brasiliano è stato inserito regolarmente nella lista dei convocati di mister Cioffi. Si tratta di un rientro molto importante, trattandosi di un titolare della retroguardia friulana. Probabilmente partirà dall’inizio in Udinese-Milan. Per i rossoneri non una buona notizia, dato che Becao contro il Diavolo ha segnato due volte e sono gli unici gol che ha realizzato finora.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati dell’allenatore bianconero.

PORTIERI: 1 Silvestri; 20 Padelli; 65 Carnelos

DIFENSORI: 2 Perez; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 50 Becao; 87 De Maio; 93 Soppy

CENTROCAMPISTI: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 13 Udogie; 24 Samardzic

ATTACCANTI: 7 Success; 9 Beto; 10 Deulofeu; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri