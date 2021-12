Ibrahimovic, nuovo incredibile traguardo: meglio solo Messi e Ronaldo

Raggiunto un numero di gol impressionante nei migliori cinque campionati del panorama europeo. Solo Messi e Ronaldo hanno fatto meglio

Per un Milan che è in difficoltà, c’è sempre un Zlatan Ibrahimovic pronto a risollevarlo. Ancora decisivo lo svedese che evita la sconfitta per i rossoneri contro l’Udinese questa sera.

La sua rete arrivata in pieno recupero permette alla squadra di Stefano Pioli di uscire indenne dalla trasferta di Udinese. Un pareggio comunque che non soddisfa i tifosi milanisti, delusi dall’atteggiamento dei calciatori in campo. Per fortuna c’è sempre lui, l’intramontabile Zlatan Ibrahimovic, che ci mette lo zampino anche stasera con una stupenda rovesciata che batte Silvestri.

Leggi anche:

Ibra, nuovo record: entra di diritto nella storia del calcio

Con la rete siglata contro l’Udinese, Ibrahimovic raggiunge quota 300 gol in 450 partite disputate nella top cinque dei campionati europei. Un numero mostruoso per un attaccante che ha superato i 40 anni e che continua ad essere così decisivo. Meglio di lui hanno fatto solamente altre due leggende del calcio mondiale, come Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione post gara in onda su Sky Sport. Un traguardo incredibile per lo svedese, l’ennesimo della sua carriera, che permette al Milan di evitare la terza sconfitta in questo campionato e rende meno amara una partita che fino al momento del suo gol sembrava davvero stregata.