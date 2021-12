Udinese-Milan, Bakayoko “Imbarazzante”: tifosi furiosi sui social

Errore dei due centrocampisti nell’azione che porta al gol dell’Udinese: brutto passaggio di Bennacer ma Bakayoko fa di peggio

Inizio terribile per il Milan alla Dacia Arena contro l’Udinese. I rossoneri sono sotto per 1-0, decide una rete di Beto su dormita dei due centrocampisti della squadra di Stefano Pioli.

Non poteva iniziare peggio questa partita per il Milan, che sta perdendo ad Udine contro i padroni di casa dell’Udinese. Un gol nato da una disattenzione clamorosa di Bennacer, che poteva gestire meglio un pallone a centrocampo, e Bakayoko che invece di attaccare la sfera (cosa che si insegna nelle scuole calcio) aspetta troppo e si fa anticipare.

Già diversi i Tweet dei tifosi rossoneri sui social contro Tiemoue Bakayoko, che da quando è tornato al Milan non ha assolutamente brillato.

Se l’intenzione è di crescere come squadra ok ,ma se vogliamo vincere lo scudetto non possiamo giocare con Bakayoko

Ma per tutto il periodo in cui Maldini e Massara hanno seguito, riflettuto, deciso e ultimato il tesseramento di bakayoko come “rinforzo” erano sotto incantesimo allucinogeno? Non si spiega altrimenti#UdineseMilan

— Milanista22 (@reverofnalim) December 11, 2021