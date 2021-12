Diretta Live Udinese-Milan: cronaca e risultato in tempo reale del match alla Dacia Arena valido per la 17esima giornata della Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI UDINESE-MILAN

Udinese-Milan: la cronaca del match

14′ – Deulofeu da sinistra si accentra e rientra sul destro provando il tiro a giro, ma non inquadra la porta.

12′ – Ibrahimovic calcia di destro al volo dall’interno dell’area, palla alta. Poteva fare meglio.

9′ – Brutta palla persa da Theo Hernandez, Deulofeu entra in area e sbaglia l’ultimo passaggio per Beto e sciupa così un’occasione ghiotta.

8′ – Maignan anticipa in maniera provvidenziale Deulofeu, che era stato ben imbeccato da Beto.

7′ – Nuytinck decisivo nel fermare Florenzi sull’incursione in area.

5′ – Grandissimo anticipo di Tomori sulla ripartenza bianconera. Primi minuti di gioco con abbastanza ritmo e intensità.

1′ – Match partito a Udine!

Alle 20:45 l’arbitro Fourneau fischierà l’inizio della gara.

Leggi anche -> Udinese-Milan, Sky o Dazn: dove vederla in streaming e diretta tv

Serie A, formazioni ufficiali Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Becão, Nuytinck; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. A disp.: Carnelos, Padelli; De Maio, Soppy, Zeegelaar; Jajalo, Samardžić; Forestieri, Nestorovski, Pussetto, Success. All.: Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Castillejo, Kessie, Messias, Tonali; Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Udinese-Milan: la presentazione della partita

Archiviata l’eliminazione dall’Europa dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Milan si rituffa sul campionato. Stasera a Udine una partita da non sottovalutare, nonostante la squadra friulana viva un momento particolare a causa dell’esonero inaspettato di Gotti.

Pioli deve nuovamente fare i conti con alcune assenze per infortunio. Mancano Calabria, Kjaer, Leao, Rebic, Giroud e Pellegri. Recuperato Castillejo, che parte dalla panchina. L’allenatore rossonero si aspetta una buona prestazione e soprattutto 3 punti che permetterebbero al Diavolo di rimanere in vetta alla classifica prima dello scontro diretto col Napoli a San Siro.

L’Udinese del nuovo tecnico Cioffi è reduce dalla pesante sconfitta per 3-1 a Empoli e ci tiene a ottenere un buon risultato per evitare che la zona retrocessione (ora distante 6 punti) si avvicini. La vittoria ai friulani manca dal 7 novembre, quando vinsero in casa contro il Sassuolo. Recuperato Becao, che per il Milan è una “bestia nera” dato che ha segnato gli unici suoi due gol proprio contro il Diavolo.