Udinese-Milan, Sky o Dazn: dove vederla in streaming e diretta tv

Udinese-Milan in campo alla Dacia Arena per la 17.a giornata di Serie A. Dove vedere il match di sabato 11 dicembre in diretta tv e in streaming dalle 20.45

A quattro giorni dall’eliminazione dalle coppe europee scaturita in seguito alla sconfitta contro il Liverpool, il Milan torna in campo in Serie A per consolidare la vetta in solitaria in classifica. Ad attendere i rossoneri, una trasferta insidiosa alla Dacia Arena contro un’Udinese reduce da una settimana difficile, culminata con l’esonero di Gotti, sostituito da Chioffi.

Pioli cambia qualche effettivo rispetto al match di Champions con Florenzi preferito a Kalulu, Kessie in panchina con Bakayoko possibile titolare e Krunic esterno nel tridente con Diaz e Saelemaekers a supporto di Ibrahimovic, unica prima punta di ruolo a disposizione considerate le perduranti assente di Rebic e Giroud. Nello scorso campionato, proprio Ibrahimovi fu decisivo nella sfida disputata alla Dacia Arena con il gol in rovesciata, decisivo per la vittoria (1-2) dei rossoneri, anche in quell’occasione primi in classifica.

Udinese-Milan, streaming e diretta tv

Il match tra Udinese e Milan sarà trasmesso in diretta, in simulcast, su Sky e Dazn. Su Sky diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio con i consueti approfondimenti pre e post partita, quest’ultimi presenti anche su Dazn che trasmetterà il match in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smart phone, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e Play Station.

Il Milan concluderà il suo 2021 con altre due partite contro Napoli (domenica 19 dicembre) e Empoli, in trasferta, mercoledì 22, entrambe alle 20.45. Il big match di alta classifica con i partenopei sarà un’esclusiva assoluta di Dazn mentre la sfida con l’Empoli, precedente la pausa natalizia, sarà trasmessa in contemporanea anche da Sky.