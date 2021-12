Milan, errore sulla maglia di Messias: c’è una “e” di troppo – FOTO

Sbagliato il cognome del brasiliano sulla maglia rossonera. Per una notte l’eroe di Madrid si trasforma in “Meessias”

In una gara finora molto difficile per il Milan di Stefano Pioli, proviamo a sorridere con questo simpatico errore che costringe Junior Messias a scendere in campo con un cognome modificato.

Stefano Pioli, sotto all’intervallo, ha provato a cambiare l’assetto dei suoi mandando in campo Tonali, Kessie e Messias per Bakayoko, Bennacer e Krunic. La nota curiosa sta nel nome presente sulla schiena del brasiliano in maglia 30, che in questa serata si trasforma in Junior “Meessias”. Ecco le foto del suo ingresso in campo.