Udinese-Milan, i convocati di Pioli: confermato un recupero

Il club rossonero ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per Udinese-Milan.

Squadra ancora in emergenza per la trasferta di campionato a Udine. Tante le assenze pesanti per Stefano Pioli, che spera comunque di conquistare 3 punti stasera alla Dacia Arena.

Tra i convocati ritorna Samuel Castillejo, ormai recuperato dopo l’infortunio muscolare patito settimane fa. Sono out Simon Kjaer, Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leao, Olivier Giroud, Pietro Pellegri e Alessandro Plizzari.

Di seguito la lista completa dei convocati di Pioli per Udinese-Milan.

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Maldini.