Florenzi ‘bello de nonna’: lo spot natalizio per Netflix – VIDEO

Alessandro Florenzi scelto dal canale streaming per lo spot di Natale, associato all’iniziativa per i nonni e le persone più anziane.

L’appellativo ‘Bello de Nonna’ ha accompagnato per una lunga fase della carriera Alessandro Florenzi. Il tutto per un gesto davvero particolare e tenero che risale al 2014.

Il calciatore del Milan, allora titolare della Roma, segnò un bel gol allo stadio Olimpico contro il Cagliari. E decise di celebrarlo con sua nonna Aurora, salendo le gradinate della tribuna per abbracciare in mondovisione l’amata signora.

Un gesto che ha fatto il giro del mondo. Non a caso oggi l’emittente Netflix ha deciso di utilizzare proprio Florenzi come testimonial per uno spot natalizio che onora i nonni e le persone più sagge delle nostre famiglie.

Nel video, in pieno spirito di Natale, Florenzi è intento a ricordare l’importanza dei nonni e dei più anziani. Promuovendo così di fatto sia la nuova mini-serie Stories of a generation con Papa Francesco, sia l’evento del 18-19 dicembre a Roma dedicata proprio ai nonni, che possono posare per ricevere la loro action figure. Come veri supereroi della vita reale.