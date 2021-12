Serie A, classifica aggiornata al termine della 17^ giornata: Milan secondo

Con il posticipo tra Roma e Spezia, si è conclusa la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Sorpasso in vetta: ora c’è l’Inter

Terminato anche il 17° turno di Serie A. Ci avviamo ormai verso la conclusione di questo girone di andata, davvero molto intenso e in cui ancora nessuno è riuscito a prendere il largo.

Il Milan di Stefano Pioli perde il primato a favore dell’Inter. Fatale il pareggio ad Udine, ne approfittano i nerazzurri con la vittoria netta sul Cagliari. Per fortuna dei rossoneri, il Napoli non ha saputo approfittare del passo falso di Ibra e compagni perdendo in casa con l’Empoli, grazie ad una rete dell’ex milanista Patrick Cutrone. Occhio all’Atalanta, ora a sole due lunghezze dal diavolo. Si è concluso da poco il posticipo, con la Roma che batte lo Spezia e raggiunge la Juventus.

Ecco la situazione dettagliata nella graduatoria: prime quattro racchiuse in quattro punti.