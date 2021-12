Julian Alvarez, un club all’assalto | Il Milan prepara il contraccolpo!

Su Julian Alvarez è piombata praticamente mezza Europa. Ci sono anche Milan e Juventus sulle sue tracce, ma adesso un club prova a mettere la freccia

Uno dei nomi più caldi delle ultime settimane nell’enorme mondo che è il calciomercato è quello di Julian Alvarez, nominato dai tifosi e appassionati uno dei maggiori talenti sfornati negli ultimi anni dal campionato argentino.

Alvarez è ancora giovanissimo e dunque destinato ancora a crescere molto, sia dal punto di vista qualitativo che della personalità. Ma già all’età di 21 anni (22 il 31 gennaio) ha dimostrato di saperci fare di essere in grado di dare del tu al pallone. Il Milan lo ha messo nel mirino come possibile colpo in prospettiva futura, la stessa cosa ha fatto la Juventus. Ma spunta un altro top club.

Alvarez, dalla Spagna ci provano: pressing costante

La dirigenza rossonera, grazie al costante lavoro svolto da Maldini e Massara, è stata la prima società a muoversi per seguire Alvarez, mandando un emissario ad osservarlo da vicino in Argentina. Poi anche la Juve ha chiesto informazioni sull’attaccante e la stessa cosa ha fatto successivamente l’Inter. Ma in questo preciso momento nessuna delle tre squadre italiane sembra essere in vantaggio per accaparrarsi il forte giocatore.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com infatti, è il Barcellona in questo momento la favorita per acquistare Julian Alvarez. Il ragazzo ha espresso il forte desiderio di venire a giocare in Europa, ma il River Plate non vuole eliminare la clausola da 25 milioni di euro. Si potrebbe procedere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, rendendo felici tutte le parti chiamate in causa, Alvarez compreso.

A questo punto, con Julian che pensa già da blaugrana, le italiane (e quindi anche il Milan) devono prendere una decisione importante per capire se ci siano le condizioni per provare un contrattacco e superare, in questo modo, tutta la tanta concorrenza che sogna di acquistare il giovane Julian Alvarez.