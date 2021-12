Napoli, UFFICIALE: non ci sarà contro il Milan!

Arrivato il comunicato ufficiale della società partenopea. Gli esami hanno evidenziato un problema dopo che il giocatore era uscito nell’ultimo match

Adesso è ufficiale: Piotr Zielinski non ci sarà nella importantissima gara di San Siro contro il Milan che si disputerà domenica sera. Il polacco costretto al foirfait dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto.

Il numero 20 azzurro era stato costretto ad uscire anticipatamente nella gara con l’Empoli per problemi respiratori. E’ stato subito sottoposto a tampone molecolare per verificare una possibile positività al Coronavirus, ma il risultato è stato negativo. A Zielinski è stata invece diagnosticata una tracheite., ovvero infiammazione alla trachea. Generalmente ci vogliono dai 10 ai 14 giorni per curarla e superarla definitivamente e questo impedisce, ovviamente, al polacco di scendere in campo nella gara che andrà in scena tra soli 5 giorni.

Questo il comunicato ufficiale della SSC Napoli: “Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Si specifica inoltre che nella giornata di ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo”.