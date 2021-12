Nuovo stadio, parla Fontana: “Bisogna farlo, non c’è alcun dubbio”

Intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia riguardo la questione stadio. Le sue parole rilasciate al quotidiano Tuttosport

Fa ancora discutere la questione riguardante il nuovo stadio di Milano. Ancora non si è trovata una soluzione definitiva e si cerca di superare i problemi burocratici nel minor tempo possibile.

Il tempo però passa e ancora non si riescono a tirare delle conclusioni che sappiano dare spiegazioni valide su cosa sta accadendo. E’ intervenuto a tal proposito sulle note del quotidiano italiano Tuttosport (il quale ha specificato che Milan e Inter dovrebbero annunciare il progetto vincitore entro la fine dell’anno, per uno stadio che presumibilmente sarà pronto nel 2026) anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che si è espresso proprio in merito alla costruzione del nuovo impianto.

Dopo Sala dunque, parla anche Fontana. Ecco le considerazioni del presidente della regione lombarda: “Il nuovo stadio si deve assolutamente fare e su questa cosa non esiste alcun tipo di dubbio. Abbiamo squadre che competono a livelli alti anche in Europa e per questo hanno bisogno di strutture in grado di dare risorse aggiuntive importanti, altrimenti non si farà strada”.