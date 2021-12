Milan, bagarre per l’ex Roma: incontro col Psg!

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore è ormai ad un passo dal Paris Saint Germain. Il Milan lo aveva seguito con interesse!

Continua la disperata ricerca di un difensore da parte di Maldini e Massara. Il Milan ha l’urgente bisogno di rinfoltire la retroguardia dopo l’infortunio longevo di Simon Kjaer. È necessario trovare un forte centrale di difesa e che non costi troppo alle tasche del club rossonero.

L’investimento economico sembra però inevitabile, soprattutto se si vuol ingaggiare un giocatore di prestigio e pronto a giocare ad alti livelli. I nomi valutati dalla dirigenza rossonera sono plurimi. Sul tavolo soprattutto profili di grande qualità, il cui contratto è ormai vicino alla scadenza.

Si parla soprattutto di Gleison Bremer, Andreas Christensen e Nikola Milenkovic. Tutti e tre vicini alla scadenza contrattuale con i rispettivi club. Ma nelle ultime ore sembrano salite le quotazioni per altri due profili molto interessanti, quali Sven Botman del Lille e Malanga Sarr del Chelsea. Il contratto di questi ultimi è in realtà a lunga durata, ma il Milan potrebbe tentare la via del prestito.

Ai sopracitati, si aggiunge un altro profilo che ha riscosso parecchia attenzione negli ultimi giorni. Arriverebbe sempre dal Chelsea, anche lui con contratto in scadenza nel 2022. Parliamo di Antonio Rudiger, il tedesco baluardo della difesa blues e della nazionale tedesca. La sua avventura a Londra sembra essere arrivata al capolinea, e sfortunatamente per il Milan, sembra già decisa la sua prossima destinazione.

Rudiger al PSG: avvenuto incontro con l’entourage

Antonio Rudiger è un profilo assolutamente interessante e il contratto in scadenza ha stuzzicato l’interesse di diversi top club. Dal Real Madrid, al Bayern Monaco, per arrivare al Milan. Ma è un altro il club più vicino al suo ingaggio. Parliamo del Paris Saint Germain di Al Khelaifi, ormai esperto nell’acquisizione di calciatori a parametro zero.

Il club parigino, secondo quanto confermato da BILD e RMC Sport, ha già avuto un incontro con l’entourage di Antonio Rudiger, e conta di riuscire a strappare un accordo nel breve termine. Non sarà difficile per il club di proprietà saudita riuscire a convincere il tedesco e i suoi agenti attraverso un ricco ingaggio.

La via più semplice per i parigini sarebbe quella di acquisirlo a giugno a costo zero. Mossa di mercato che il Milan difficilmente potrà ostacolare. Alla squadra di Stefano Pioli serve un difensore a gennaio, e non c’è tempo per perdersi nelle battaglie dei “parametri zero”. Si virerà certamente su altri profili.