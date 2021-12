Centrocampo più italiano: il Milan sfida l’Inter

Con il sempre più probabile addio di Franck Kessie, guardare ad un nuovo centrocampista è davvero un obbligo. L’ultima idea porta in Serie A

Il futuro di Franck Kessie non è ancora chiaro. Il contratto dell’ivoriano andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Milan, come testimoniano le dichiarazioni della dirigenza, non ha ancora smesso di credere nel prolungamento del suo calciatore ma la realtà è che nell’ultimo periodo non c’è stato alcun ravvicinamento. La trattativa risulta bloccata e più passa il tempo, più diminuiscono le possibilità di permanenza in rossonero.

Kessie e il suo entourage vorrebbero guadagnare almeno dieci milioni di euro netti a stagione. Cifra fuori portata per il Milan, che non vuole andare oltre i sei milioni, con i bonus.

Senza un passo indietro dell’ex Atalanta, le strade si separeranno in estate. Ad accogliere Kessie ci sarà così una squadra, tra il Tottenham e il Psg, pronta ad accontentarlo economicamente.

Appare evidente che bisogna correre ai ripari sul mercato. Guardarsi attorno alla ricerca di nuove opportunità per rafforzare la mediana.

In estate Stefano Pioli avrà a disposizione Adli, che arriverà dal Bordeaux, e Tommaso Pobega, che farà ritorno alla base dopo l’ottimo lavoro con Ivan Juric ma potrebbero esserci altri innesti, soprattutto se Bakayoko dovesse continuare a deludere.

Nuova idea dalla Serie A

Ecco perché si guarda ad altri profili. Un calciatore che interessa molto ai rossoneri, come riporta La Repubblica, è Davide Frattesi.

Il centrocampista, reduce da un’ottima esperienza al Monza, in Serie B, si sta mettendo in mostra anche con la maglia del Sassuolo. Dionisi gli ha dato subito fiducia. Il classe 1999 è un punto fermo della squadra e non è un caso che ha giocato le diciassette partite fin qui disputate, sempre da titolare. Sono arrivati anche tre centri, grazie ai suoi perfetti tempi di inserimento. Frattesi però non piace solo al Milan. I rossoneri sarebbero sulle sue tracce al pari di Juventus, Inter, Atalanta e Napoli.