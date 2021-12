Milan, operazione low-cost dalla Premier: contatti avviati con l’agente

Il Milan sta valutando seriamente un colpo dall’Inghilterra, un difensore che sta giocando pochissimo con il suo club attuale.

Tanti, tantissimi i nomi che in questi giorni sono accostati al Milan per quanto riguarda il mercato invernale. Tutti con una medesima caratteristica: sono difensori centrali.

Non è un segreto infatti che il Milan cerchi un centrale difensivo di spessore in vista della seconda parte di stagione. Un lasso di tempo nel quale Simon Kjaer non sarà a disposizione, per via dell’infortunio al ginocchio sinistro.

Tra le molte piste battute dalla dirigenza rossonera, l’edizione odierna di Tuttosport si starebbe soffermando su un’opzione low-cost che arriverebbe dalla Premier League inglese.

Leggi anche:

Milan, nuovo affare con il Chelsea

Nonostante da settimane si facciano i nomi di elementi di spicco come Milenkovic, Bremer o Botman (più almeno altri 5-6 profili), il Milan potrebbe rinforzare la propria difesa con un giovane centrale che sta avendo pochissimo spazio nel proprio club.

Si tratta di Malang Sarr, centrale di piede mancino in forza al Chelsea. Il calciatore francese è considerato tutto fuorché utile alla causa del tecnico Tuchel. Per lui parlano i numeri stagionali: solo 4 presenze ufficiali, di cui una soltanto in campionato. Ovvio dunque che il 22enne voglia cambiare aria per trovare spazio e fiducia lontano da Stamford Bridge.

Sarr, classe ’99, potrebbe essere un innesto ideale per il Milan, in particolare per due motivi. In primis arriverebbe con la formula del prestito, dunque come operazione tutt’altro che onerosa e dispendiosa nell’immediato. Ma anche tecnicamente Sarr potrebbe rappresentare un innesto giusto, visto che le sue caratteristiche si sposerebbero bene con Tomori o Romagnoli.

Inoltre Tuttosport parla di contatti già avviati tra la dirigenza del Milan e l’agente Federico Pastorello. Quest’ultimo è stato incaricato dal Chelsea di trovare una sistemazione per Sarr a gennaio e di sondare varie piste di mercato. I rossoneri sono tra i club più attratti da tale opzione, ma occhio anche all’Inter: Simone Inzaghi potrebbe avallare l’acquisto del franco-senegalese per rimpolpare la propria difesa.