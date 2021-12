ML – Milan, ancora differenziato per Giroud: le ultime

Le ultime news in arrivo da Milanello, a tre giorni dalla gara di campionato contro il Napoli prevista per domenica sera.

Mancano sempre meno giorni al big-match di San Siro. Domenica sera il Milan ospiterà il Napoli in uno scontro diretto per l’alta classifica, che potrebbe rappresentare la svolta in campionato.

Il Milan stamattina è tornato sul campo ad allenarsi per continuare la preparazione al match. Non arrivano ancora notizie totalmente confortanti sul fronte Olivier Giroud, uno dei calciatori di rientro dall’infortunio muscolare.

Il francese si è allenato a Milanello sul campo, ma sempre con una seduta differenziata e dunque lontano dal resto del gruppo. Giroud è dunque ancora in dubbio per il Napoli, anche se farà di tutto per essere convocato.

Niente da fare per gli altri infortunati. Mister Pioli dovrà certamente fare a meno dei vari Calabria, Leao, Rebic e Pellegri. Difficile vedere dunque sorprese o novità nella formazione titolare contro la squadra di Spalletti.

Giroud, se dovesse recuperare, andrebbe comunque in panchina. Ibrahimovic guiderà ancora l’attacco, mentre alle sue spalle scala posizioni il sorprendente Junior Messias: il brasiliano potrebbe essere preferito al deludente Brahim Diaz.