Calendario Milan, data e orario delle partite del mese di gennaio

Un mese molto importante attende i rossoneri: due big match, nel mezzo tre gare abbordabili in cui sarà vietato sbagliare. Compresa la Coppa Italia

La Lega Serie A ha reso noti i prossimi appuntamenti delle squadre italiane, sia in campionato che in Coppa Italia. Saranno cinque le gare che vedranno protagoniste il Milan di Pioli.

Napoli, Empoli e poi finalmente un po’ di tregua. Sarà una sosta (seppur breve) molto importante per i rossoneri di Stefano Pioli, che potrà recuperare quegli elementi che in questo momento sono fuori a causa di vari problemi fisici. Nel nuovo anno, e precisamente a gennaio, il Milan tornerà in campo il 6 gennaio per affrontare la Roma di Mourinho. Poi tre gare in cui non sarà ammesso sbagliare, per chiudere con la Juventus.

Juventus e poi subito Inter, ad inizio febbraio. Ma adesso concentriamoci su quello che sarà in casa Milan nel mese di gennaio. Quattro impegni casalinghi (tre di fila) e una trasferta. Questo il cammino completo dei rossoneri:

– Milan-Roma (6 gennaio, ore 18.30)

– Venezia-Milan (9 gennaio, ore 12.30)

– Milan-Genoa (13 gennaio, ore 21.00)

– Milan-Spezia (17 gennaio, ore 18.30)

– Milan-Juventus (23 gennaio, ore 20.45)