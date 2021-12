San Siro messo a dura prova: brutte notizie per Pioli e Inzaghi

Il terreno di gioco dello stadio di Milano costretto agli straordinari nel primo mese del nuovo anno. A risentirne saranno i giocatori

Sono stati ufficializzati i calendari di Serie A e di Coppa Italia per quanto riguarda il mese di gennaio che ci vedrà entrare nel 2022. Saranno ben cinque gli appuntamenti dei rossoneri.

Per un anno che se ne va ce n’è un altro che arriva, e il Milan di Stefano Pioli vuole continuare questo percorso di crescita intrapreso ormai da più di due stagioni e restare dunque al vertice del campionato italiano. Non sarà facile, per vari fattori: squadre avversari che studiano al meglio i rossoneri, tanti impegni ravvicinati e adesso si mette di mezzo anche il terreno di gioco di San Siro.

Leggi anche:

Quante partite a San Siro: così non va bene

Ricorderete sicuramente nelle ultime settimane le lamentele per quanto riguarda le condizioni del campo di San Siro, prima da parte del calciatore dell’Inter Lautaro Martinez e poi da parte di Stefano Pioli. Le cose però non sembrano migliorare, anzi. Nel prossimo impegno la situazione potrebbe peggiorare ancor di più.

Quest’anno San Siro è la sede scelta per disputare la Supercoppa Italiana, in cui si scontreranno Inter e Juventus. La gara andrà in scena mercoledì 12 gennaio. Ma c’è un grosso problema, e farne le spese sarà proprio il Milan, che scenderà sul medesimo terreno di gioco solamente 24 ore dopo per sfidare il Genoa di Shevchenko negli ottavi di Coppa Italia.

Come è possibile tutto questo? Come mai la Lega non ha tenuto conto delle tante, troppe gare ravvicinate giocate al Meazza? Difficile adesso ipotizzare uno spostamento dei vari incontri, in quanto i calendari sono stati ufficializzati proprio oggi. Insomma, alla fine chi ci va di mezzo sono i calciatori (soprattutto del Milan) e la loro integrità fisica.