Milan, manovre di mercato iniziate: l’indizio sui social non lascia dubbi

Dai social giunge notizia che i manager di una nota agenzia francese hanno fatto scalo a Casa Milan ieri. Sono gli agenti di un attaccante da tempo nei radar rossoneri!

Ieri giornata di incontri a Casa Milan! Come scoperto dal post Instagram della MCD Advisor, nota agenzia di procura francese, due dei suoi agenti hanno incontrato Paolo Maldini nella sede rossonera. Sulla piattaforma social, la MCD ha specificato che si è trattato di una visita di cortesia.

Difficile scoprire se le parti hanno intrattenuto dialoghi su qualche giocatore in particolare. È certo però che i due agenti presenti a Casa Milan sono gli stessi che curano gli interessi di Kolo Muani, attaccante del Nantes che da qualche tempo viene monitorato da Maldini e Massara.

Inoltre, tra gli assistiti della MCD c’è anche Saidou Sow, giovane difensore centrale del Saint-Etienne. Come profilo, classe 2003, potrebbe essere particolarmente adatto alle strategie del club milanista. E si sa, la società è attualmente alla disperata ricerca di un giocatore per la retroguardia e come sostituto dell’infortunato Simon Kjaer.

La MCD, come dicevamo, ha specificato nel post IG il motivo dell’incontro. “Una breve visita di cortesia del Team MDC alla sede del mitico club AC Milan” riporta la didascalia sotto alla foto. Una cosa è certa, Paolo Maldini è sempre al lavoro e cerca di scovare i migliori affari per il Milan.

Da capire nei prossimi giorni se qualche trattativa sarà emersa dall’incontro di ieri a Casa Milan.