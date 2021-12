Quando Genny Savastano incontrò Ibrahimovic: che risate in spogliatoio

Il simpaticissimo video con l’attore napoletano di Gomorra, Salvatore Esposito, che incontra lo svedese nello spogliatoio del Paris Saint Germain, nel lontano 2016.

In attesa del gran finale di Gomorra 5, che tutti stanno aspettando, ricordiamo di quando Salvatore Esposito incontrò nel 2016 Zlatan Ibrahimovic a Parigi.

Il personaggio di Genny Savastano è arrivato al termine dei suoi giorni, con lo stesso interprete che ha dedicato una lettera di addio al suo personaggio. Un personaggio che ha intrattenuto tantissime persone, incollate agli schermi per tanto tempo. Tra questi c’è stato sicuramente Zlatan Ibrahimovic. Quello che lega l’attore che interpreta Genny Savastano e il centravanti del Milan è un rapporto speciale. Più di cinque anni fa l’attore incontrò l’attaccante svedese nello spogliatoio del Psg, insieme ai suoi compagni di allora, gli italiani Marco Verratti e Salvatore Sirigu. Il tutto avvenuto al termine di un successo del club parigino per 4-0 sul Rennes.

Tante risate con l’attore napoletano, diventato famoso grazie alla serie cult, che tanto piace al campione rossonero. Pochi mesi prima infatti, in un video di auguri per il compleanno di Salvatore Esposito, Ibra aveva rivelato di essere suo fan. Lo stesso attore non ha mai nascosto di aver provato più volte a convincere Ibra a venire a giocare per Napoli, ovviamente senza riuscire nell’intento.

Leggi anche:

Genny Savastano e Ibra: il famoso video

Nel video il divertente siparietto con Esposito che definisce la sua presenza allo stadio decisiva per le sorti del match, appoggiato scherzosamente da Marco Verratti. L’attore avvicina poi Ibra sperando che anche lui stia al gioco e gli domanda: “Zlatan, sto dicendo agli amici che voi avete vinto 4-0, grazie a chi?” e con la risposta dello svedese che subito afferma: “Grazie a Ibra Cadabra!”, risposta che suscita l’ilarità generale, primo che lo stesso attaccante corregga il tiro: “Grazie a Salvatore”.

Ecco il famosissimo video dell’incontro fra i due, preso dalla piattaforma Youtube: