Ibrahimovic, la sua attività arriva in Italia: è lo sport del momento

Zlatan Ibrahimovic ha fatto una importante comunicazione sui social. A breve, la sua attività pianterà radici anche in Italia!

Zlatan Ibrahimovic è un vero stakanovista! Non si ferma mai, nè per quanto riguarda il suo lavoro sul campo, nè per i suoi affari extra calcistici. La sua versatilità, negli anni, lo ha portato ad occuparsi e ad impegnarsi in diverse attività. La notorietà lo ha certamente aiutato, ma l’intelligenza e il senso degli affari sono stati decisivi.

Per ultimo, lo svedese ha dato vita ad un franchising di campi da padel in Svezia. “Padel Zenter” il nome della catena, che gli ha permesso di guadagnare diversi milioni. L’attività sta proseguendo al meglio per Ibrahimovic, e per questo c’è l’intenzione di espandersi.

Non è un caso l’attaccante del Milan ha comunicato che molto presto i “Padel Zenter” sbarcheranno anche in Italia, precisamente a Milano, ormai sua città d’adozione. Ibrahimovic ha fatto sapere su Instagram che il 2022 sarà l’anno decisivo per l’apertura dei campi nel capoluogo lombardo.

Insomma, un ulteriore modo per dare seguito alla sua vita a Milano e piantare radici che possono crescere sempre più nel tempo.