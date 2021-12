Ibrahimovic, un grande successo: è primo in classifica

Altra gioia per lo svedese. Il libro Adrenalina. My untold stoires è in vetta alla classifica dei libri più venduti nel nostro paese.

Zlatan Ibrahimovic primeggia e non lo fa soltanto all’interno del rettangolo di gioco con la maglia rossonera. Il suo ultimo libro infatti, Adrenalina. My untold stories, è in cima alle classifiche dei libri più venduti in Italia.

A riportare il dato è il Corriere della sera: il suo è il libro più acquistato in Italia. L’attaccante del Milan supera quindi avversari di tutto rispetto e seguitissimi come Ken Follett, il fumettista Zerocalcare e lo scrittore di romanzi gialli e thriller, Donato Carrisi. Lo svedese è alla sua terza pubblicazione: nel 2011 è stato pubblicato Io, Ibra con David Lagercrantz, mentre nel 2016 Io sono il calcio, con Mats Olsson. Un risultato importante, arrivato anche fuori dal campo, in un momento molto positivo da tutti i punti di vista per il campione del Milan.

Luisa Sacchi, direttrice dell’Area Libri di Rcs, al Corriere della Sera, ha spiegato: “Zlatan scrive delle sue imprese ma anche di debolezze e di paure. Lavorare con lui è stata un’esperienza umana e professionale mai banale: ha un profondo senso del dovere e gran rispetto del lavoro altrui. E’ empatico, creativo, ironico. Spero che questo libro permetta di conoscerlo meglio”.