MILANLIVE IN… LIVE – Intervista a Mirella, la super tifosa rossonera

Appuntamento imperdibile con MILANLIVE IN… LIVE oggi su Instagram con un’ospite d’eccezione: Mirella, la super tifosa rossonera

Oggi alle 17:00, sul profilo ufficiale Instagram di MilanLive.it (clicca qui), ci sarà un nuovo appuntamento con MILANLIVE IN… LIVE. Ospite d’eccezione Mirella Conflitto, la super tifosa rossonera. 57 anni di Milan, da Rivera a Ibrahimovic: in mezzo, tantissime emozioni con i suoi beniamini. Ci racconterà la sua storia, le sue avventure in giro per il mondo: l’ultima, indimenticabile, a Madrid nella partita di Champions League contro l’Atletico al Wanda Metropolitano, con la rete di Messias che ha tenuto vive le speranze dei rossoneri di passare il turno (poi fallite per il ko interno contro il Liverpool).

Vi aspettiamo!