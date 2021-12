Sky – Theo Hernandez ancora influenzato: domattina la decisione

Le ultime sulle condizioni fisiche di Theo Hernandez, che da giorni è alle prese con un attacco influenzale di stagione.

Allenamento di rifinitura in casa Milan questa mattina. I rossoneri hanno continuato a preparare l’importante match di alta classifica di domani sera contro il Napoli.

Oggi Stefano Pioli parlerà anche nella consueta conferenza stampa pre-partita, alle ore 14:15 da Milanello. Ma intanto arrivano aggiornamenti sulle condizioni di un elemento ancora in dubbio.

Theo Hernandez da giorni è alle prese con un attacco influenzale di stagione. Da giovedì il terzino è febbricitante, per questo motivo ha evitato di lavorare sul campo con il resto dei compagni.

Neanche stamattina, secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, Theo è tornato ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato ed individuale in palestra per il laterale mancino, che ha ancora qualche linea di febbre.

Domattina il Milan scioglierà le riserve. Si ipotizza che le condizioni fisiche e sanitarie di Hernandez dovrebbero migliorare tra stasera e domani, dunque Theo potrà stringere i denti e giocare contro il Napoli. Ma di certo non potrà essere al top per i diversi allenamenti saltati.

In caso di forfait mister Pioli dovrà decidere se schierare dal 1′ minuto Ballo-Touré o Kalulu come terzino sinistro titolare. Mentre a destra salgono le quotazioni di Alessandro Florenzi.