Messias sicuro: “Al Milan non c’è nessun problema”

Messias e Petagna hanno parlato ai microfoni di DAZN prima di Milan-Napoli. Entrambi sono molto motivati.

Stasera a San Siro big match tra Milan e Napoli. Entrambe le squadre vogliono vincere e rimanere in scia all’Inter nella classifica della Serie A 2021/2022.

Junior Messias è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara: “Servono qualità, atteggiamento giusto e approccio giusto alla partita. Ciò sarà importantissimo nella partita di oggi. Problema nell’essere cinici in fase offensiva? Non vedo nessun problema, tutte le squadre passano momenti in cui le cose non vanno bene. Lavoriamo come sempre, con voglia. Secondo me non ci sono problemi“.

Anche Andrea Petagna ha parlato prima di Milan-Napoli, per lui questa è una partita speciale dato che è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha anche esordito in Prima Squadra: “Ibrahimovic è uno dei più forti di tutti i tempi. Ero ragazzino quando ero al Milan e ho avuto l’onore di potermi allenare con lui. È un piacere essere qui, ma dobbiamo pensare a fare una bella partita e pensare a vincere. Dobbiamo tutti sentirci il Vesuvio dentro, dobbiamo far gioire i nostri tifosi oggi“.