Diretta Live Milan-Napoli: cronaca e risultato in tempo reale del match valido per la 18esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli: cronaca della partita in diretta

8′ – Più Napoli che Milan allo stadio Giuseppe Meazza.

5′ – GOL NAPOLI! Elmas di testa batte Maignan con un colpo di testa da corner di Zielinski. Il giocatore azzurro stacca bene sul primo palo anticipando tutti. C’era Tonali a marcarlo e non lo ha fatto bene.

4′ – Gara su buoni ritmi a San Siro.

1′ – Match iniziato!

L’arbitro Davide Massa fischierà l’inizio della sfida alle 20:45.

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zieliński, Elmas; Petagna. A disp.: Meret, Marfella; Ghoulam, Zanoli; Lobotka; Ounas, Mertens, Politano. All.: Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Milan-Napoli: la presentazione del match

L’Inter ha vinto in modo netto contro la Salernitana, quindi Milan e Napoli stasera si sfidano per rimanere in scia alla capolista. La partita di San Siro è aperta a qualsiasi risultato, non c’è una chiara favorita.

Entrambe le squadre non arrivano al meglio a questo scontro diretto. Pioli deve rinunciare a Kjaer, Calabria, Theo Hernandez, Leao e Rebic. Assente molto pesanti. I rossoneri, comunque avranno i tifosi dalla loro parte e cercheranno di tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio contro l’Udinese.

Anche Spalletti non può sorridere. A Milano si presenta senza Mario Rui, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Gli azzurri vengono dalla sorprendente sconfitta contro l’Empoli e ovviamente puntano a fare bottino pieno allo stadio Giuseppe Meazza.