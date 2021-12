Milan-Napoli, UFFICIALE: Theo Hernandez e Giroud, decisione presa!

La lista ufficiale dei calciatori rossoneri convocati da mister Stefano Pioli, in vista del match di questa sera contro il Napoli.

Non è una vera e propria emergenza. Ma il Milan stasera affronterà il Napoli con alcune defezioni non da poco, in quello che sarà l’ultimo scontro diretto del 2021.

Non prenderanno parte al big match di San Siro gli ormai infortunati più noti. Ovvero Calabria, Kjaer, Leao, Rebic e Pellegri, tutti pronti a rientrare in squadra con il nuovo anno solare. Mister Pioli riesce a recuperare almeno tra i convocati Theo Hernandez: il terzino è in dubbio per la febbre, ma risulta tra i disponibili.

Rientra tra i convocati invece Olivier Giroud, che dopo la lesione al bicipite femorale è tornato ad allenarsi in settimana con il gruppo: partirà dalla panchina contro il Napoli.

Di seguito la lista completa dei convocati di Pioli per Milan-Napoli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Maldini.