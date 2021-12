Due colpi per il Milan: arrivano dalla Francia

Incontro a Casa Milan e due nomi sul tavolo. Il calciomercato dei rossoneri è pronto ad infiammarsi. Ecco le ultime idee per il Diavolo

Sono all’ordine del giorno gli incontri a Casa Milan tra la dirigenza rossonera, rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara, e gli operatori di mercato.

Si lavora intensamente in via Aldo Rossi alla ricerca di opportunità: si guarda soprattutto al difensore centrale. La priorità del Diavolo, come è ampiamente noto, è quella di trovare un degno sostituto di Simon Kjaer. Serve un calciatore pronto che possa affiancare Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli.

I nomi finiti sul tavolo sono diversi. Quello che più piace è certamente Sven Botman ma va convinto il Lille a cederlo alle condizioni dei rossoneri.

Il Milan vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Una formula che non piace molto ai francesi, che preferirebbero cederlo a titolo definitivo. Sono attese offerte ufficiali dall’Inghilterra, con il Newcastle pronto a far sul serio. Servono 30 milioni di euro. E’ evidente che si valutano le alternative e si è in attesa di opportunità.

Incontro e doppio nome sul tavolo

Come raccontato, nei giorni scorsi, a Casa Milan era presente un momento dell’agenzia MDC ADVISORS. Un’agenzia che ha tra i propri calciatori anche Saidou Sow. Si tratta di un difensore centrale classe 2002 in forza al Saint-Etienne. Potrebbe certamente essere un’idea per rafforzare il pacchetto arretrato ma forse non è ancora pronto per essere buttato subito nella mischia.

Il profilo più importante è però Randal Kolo Muani. Un attaccante francese, classe 1998, titolare del Nantes, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Il suo nome è da tempo sul taccuino dei rossoneri e può diventare un’opportunità a breve. Muani può ricoprire più ruoli dell’attacco, punta centrale ed esterno. I gol in stagione, in 17 match di Ligue 1, fino a questo momento, sono sei, con tre assist.